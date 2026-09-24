Wim Kieft vergelijkt Ajax: "Leuk, maar ze gaan er daar met 8-0 af"

Wim Kieft kan genieten van de Nederlandse Eredivisie, al denkt hij wel dat de kwaliteit soms te wensen over laat. De oud-spits denkt dat een club als Ajax niets te vertellen heeft als het speelt tegen FC Barcelona.

"Tuurlijk, maar dat is altijd al zo geweest", begint René van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "In onze tijd was het ietsje minder, omdat er niemand in het buitenland speelde. Wij speelden bij PSV met zes jongens die bij het Nederlands elftal speelden. Dat is nu niet meer."

Desondanks vermaakt Wim Kieft zich wel met de Nederlandse competitie. "Als ik zo naar FC Twente, Ajax, PSV, Feyenoord of FC Utrecht kijk, wordt er wel gewoon goed gevoetbald. Je neemt in je hoofd wel mee dat als ze tegen FC Barcelona spelen dat ze er dan met 8 of 9-0 vanaf gaan. Het is wel leuk om naar te kijken", aldus de oud-spits van Ajax.