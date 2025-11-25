Wim Kieft vergelijkt Hadj Moussa met Ajax-legende: "Heerlijk"

Feyenoord verloor zondagmiddag in eigen huis met 2-4 van NEC, maar Wim Kieft heeft toch genoten van Anis Hadj Moussa. De voormalig Oranje-international zag dat de Algerijnse vleugelaanvaller het op zijn heupen had in De Kuip.

“Hij heeft veel, ik vind het heerlijk. Als hij een hele wedstrijd zou kunnen wat hij incidenteel laat zien, dan zou hij bij Real Madrid spelen", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Ik zit onafhankelijk naar de wedstrijd te kijken. Dat zijn de spelers voor het publiek, maar die kunnen ook hopeloos domme dingen doen. Als spits word je daar een beetje moe van", erkent Kieft, die spreekt uit ervaring.

“Bij Ajax hadden wij vroeger Tscheu La Ling, die deed dat ook allemaal. Dan liep je naar de eerste paal en ging hij terugkappen", blikt hij terug. "Ik weet niet of Van Persie dat eruit gaat krijgen en ik weet ook niet of je dat bij hem weg moet nemen, dan gaat hij tegen zijn instinct in voetballen. Hij kan wonderlijk mooie dingen doen, maar soms ook zó hopeloos slecht zijn", besluit Kieft realistisch.