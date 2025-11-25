VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Wim Kieft vergelijkt Hadj Moussa met Ajax-legende: "Heerlijk"

Niek
Hélène Hendriks en Wim Kieft bij Veronica
Hélène Hendriks en Wim Kieft bij Veronica Foto: © NESimages

Feyenoord verloor zondagmiddag in eigen huis met 2-4 van NEC, maar Wim Kieft heeft toch genoten van Anis Hadj Moussa. De voormalig Oranje-international zag dat de Algerijnse vleugelaanvaller het op zijn heupen had in De Kuip. 

“Hij heeft veel, ik vind het heerlijk. Als hij een hele wedstrijd zou kunnen wat hij incidenteel laat zien, dan zou hij bij Real Madrid spelen", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Ik zit onafhankelijk naar de wedstrijd te kijken. Dat zijn de spelers voor het publiek, maar die kunnen ook hopeloos domme dingen doen. Als spits word je daar een beetje moe van", erkent Kieft, die spreekt uit ervaring. 

“Bij Ajax hadden wij vroeger Tscheu La Ling, die deed dat ook allemaal. Dan liep je naar de eerste paal en ging hij terugkappen", blikt hij terug. "Ik weet niet of Van Persie dat eruit gaat krijgen en ik weet ook niet of je dat bij hem weg moet nemen, dan gaat hij tegen zijn instinct in voetballen. Hij kan wonderlijk mooie dingen doen, maar soms ook zó hopeloos slecht zijn", besluit Kieft realistisch. 

Zet in op Ajax tegen Benfica!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Benfica. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Tijjani Babangida en Louis van Gaal in de Johan Cruijff Arena bij Ajax

Babangida vertelt over jeugd: "Hij rende achter me aan om me te slaan"

0
Matthijs de Ligt na de verloren Europa League-finale tegen Manchester United

Ajax-opponent over Europa League winst: "Die was héél lekker"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan.."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd