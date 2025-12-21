Wim Kieft vergelijkt oud-Ajacied: "Keek als een bang konijntje"

Wim Kieft ziet natuurlijk ook dat het de laatste weken wat beter is gaan draaien in Amsterdam. De oud-spits van de club ziet enkele huidig Ajacieden een goede indruk achterlaten.

"Intussen laat Kasper Dolberg eindelijk aardige dingen zien, is Sean Steur een leuke jonge speler waarvan je ziet dat hij goed kan voetballen", laat Kieft optekenen in De Telegraaf. "Hij wel, want er zijn zat Ajacieden langs gekomen waarover dat ook werd gezegd, maar die niet bijzonder waren."

"En Fred Grim is als opvolger van John Heitinga zoals Fred Grim is: nuchter, stabiel, komt prettig over en doet geen rare dingen en evenmin rare uitspraken", vervolgt hij. "De vergelijking Heitinga en Van Persie, die nu veel wordt getrokken, gaat mank. Zie hoe zelfverzekerd Van Persie zich presenteert nu het minder gaat en hoe Heitinga zich uitdrukte."

"Van Persie heeft gewoon veel meer persoonlijkheid en is verbaal ijzersterk. Hij is niet bang voor persconferenties en gaat zitten met een houding van: vertellen jullie dan maar hoe het zit als je het zo goed weet. Heitinga keek echter als een bang konijntje in de camera’s en riep zomaar iets. Natuurlijk valt er heus wel iets op Van Persie aan te merken. Als clubleiding van Feyenoord weet je waar je aan begint als je zo’n jonge onervaren hoofdcoach aanstelt", aldus Kieft.