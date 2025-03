Wim Kieft verklapt: "Ze hadden echt een hekel aan hem in Italië"

Wim Kieft, René van der Gijp en Michel van Egmond hebben deze week herinneringen opgehaald aan Johan Cruijff, die op 24 maart 2016 overleed. Zo vertelde Kieft een opvallende anekdote over een wedstrijd in 1981 voor een vriendschappelijk zomertoernooi onder clubteams in Italië.

Italiaanse clubs mochten daarbij ook twee spelers opstellen die geen contract hadden bij dat team. "Cruijff heeft ook de Mundialito gespeeld in Milaan", onthult hij in KieftJansenEgmondGijp. "Toen was hij zwaar geblesseerd aan zijn lies. Hij kon daar nog heel veel geld ophalen, dus hij is na zijn liesoperatie nog op het veld gaan staan. Hij kon helemaal niet lopen, werd ook helemaal afgemaakt in de pers daar", blikt Kieft terug.

"Ze hadden echt een hekel aan Cruijff in Italië", vervolgt hij. "Later als trainer vonden ze het ook een praatjesmaker, met zijn grote bek. Die Italianen zijn natuurlijk vooral van het verdedigen en winnen met 1-0", legt Kieft uit. Michel van Egmond snapt wel waar de afkeer vandaan komt. "Hij is al van jonge leeftijd een controversieel figuur. Er zijn nog van die clubblaadjes van Ajax, waarin staat: 'Johan Cruijff wordt verzocht de bal ook een keer af te spelen, want voetbal is een teamsport'. Je moet de bal ook een keer aan een ander kindje geven. Controversieel is hij zijn hele leven gebleven."