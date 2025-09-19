Wim Kieft vertelt over voormalig Ajax-trainer: "Vreselijke man"

Wim Kieft was donderdagavond te gast bij Casa Di Beau en hij vertelde aan presentator Beau van Erven Dorens een anekdote over zijn tijd bij Ajax. De voormalig profvoetballer heeft zich in het verleden namelijk enorm gestoord aan Aad de Mos.

"Wij hadden vroeger een trainer: Aad de Mos. Een vreselijke man", blikt hij terug. "Dan zei hij: nou jongens, morgen gaan we niet trainen. Neem lekker je tennisrackets mee, je schoentjes en we gaan lekker een gezellig dagje hebben. Dan gaan we 's middags wat eten en drinken."

"Dan waren we bijna bij het tenniscomplex, en dan moesten we ineens in de duinen gaan hardlopen," vervolgt de oud-spits. "Om te kijken hoe je daar mentaal me omgaat. Dat gelul allemaal... Wat ben je dan een lul, eigenlijk! Geloof je er nu werkelijk in dat ik er beter van word als we in plaats van gaan tennissen in een keer een duinloop gaan maken? Kinderpsychologie is dat", zucht Kieft. Leonie ter Braak en Yves Berendse waren ook aanwezig in het Spaanse Catalonië.