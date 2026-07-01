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Wim Kieft vol lof: "Het is toch een goede aankoop voor hen"

Bjorn
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft vindt dat technisch directeur Erik ten Hag goede zaken heeft gedaan met het binnenhalen van Wout Weghorst, die transfervrij overkomt van Ajax. De oud-international heeft wel veel vertrouwen in de 33-jarige spits.

"Het is toch een goede aankoop voor hen", reageert Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Daar mogen zij blij mee zijn en wij mogen daar ook blij mee zijn. Er gebeurt namelijk wekelijks iets waar je jezelf achter de oren krabt en denkt: 'Spoort het eigenlijk allemaal nog steeds wel' of is hij nu definitief ontspoord."

Zaakwaarnemer Rob Jansen heeft ook hoge verwachtingen van Weghorst bij FC Twente en verwacht zeker een aantal goals. "Voor de competitie is het geweldig. Hij gaat er ook weer een paar scoren ook", aldus Jansen. Kieft kan dat alleen maar beamen. "Hij gaat er nog een paar inschieten ook", besluit hij.

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