Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Wim Kieft vol lof: "Hij kan veel beter koppen dan Wout Weghorst"

Niek
Wim Kieft en René van der Gijp
Wim Kieft en René van der Gijp Foto: © Pro Shots

Feyenoord won zaterdagavond in eigen huis met 6-1 (!) van PEC Zwolle en Ayase Ueda nam maar liefst vier treffers voor zijn rekening. Wim Kieft is vol lof over de Japanse centrumspits, die inmiddels al op achttien treffers staat. 

"Hij is altijd in beweging, hij kan goed koppen", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Hij kan beter koppen dan Weghorst, die veel langer is. Ik heb het vaker gezegd: hij heeft mij heel erg verrast. Op een gegeven ogenblik werd ik er gek van dat Arne Slot bleef zeggen dat hij heel goed was. Ik zag het niet terug", erkent Kieft, die overigens wel van mening is dat het Nederlands elftal op het WK 'gewoon' moet kunnen winnen van Japan. 

"Met die jongens die in Nederland spelen (Ayase Ueda, Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Koki Ogawa en Kodai Sano, red.) moet je wel een beetje rustig aan doen", benadrukt hij. "In Nederland ben je al snel goed. Japan is wel een lastige tegenstander, die het al langere tijd vrij goed doet. En het is je openingswedstrijd. Die vallen vaak tegen. Het is altijd een beetje voorzichtig", besluit Kieft over het eerste duel van Oranje. 

Zet in op Ajax tegen Qarabag!

Ajax speelt woensdagavond in de Champions League tegen Qarabag. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Serdar Gözübüyük

KNVB kiest na twee jaar voor andere arbiter bij Ajax - Feyenoord

0
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen

Ajax helemaal klaar met misdragingen fans: "Genoeg is genoeg"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 Ajax 15 8 26
4 NEC Nijmegen 14 13 24
5 AZ 14 4 24
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd