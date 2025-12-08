Wim Kieft vol lof: "Hij kan veel beter koppen dan Wout Weghorst"

"Hij is altijd in beweging, hij kan goed koppen", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Hij kan beter koppen dan Weghorst, die veel langer is. Ik heb het vaker gezegd: hij heeft mij heel erg verrast. Op een gegeven ogenblik werd ik er gek van dat Arne Slot bleef zeggen dat hij heel goed was. Ik zag het niet terug", erkent Kieft, die overigens wel van mening is dat het Nederlands elftal op het WK 'gewoon' moet kunnen winnen van Japan.

"Met die jongens die in Nederland spelen (Ayase Ueda, Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Koki Ogawa en Kodai Sano, red.) moet je wel een beetje rustig aan doen", benadrukt hij. "In Nederland ben je al snel goed. Japan is wel een lastige tegenstander, die het al langere tijd vrij goed doet. En het is je openingswedstrijd. Die vallen vaak tegen. Het is altijd een beetje voorzichtig", besluit Kieft over het eerste duel van Oranje.