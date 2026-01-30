Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Wim Kieft vol lof over Ajax-uitblinker: "Echt een leuke speler"

Niek
Hélène Hendriks en Wim Kieft
Hélène Hendriks en Wim Kieft Foto: © BSR Agency

Ajax verloor woensdagavond in de Champions League met 1-2 van Olympiakos, maar Wim Kieft ziet wel dat het steeds beter begint te draaien bij de club uit Amsterdam. De voormalig profvoetballer was in de Johan Cruijff Arena vol lof over Mika Godts. 

"Dat is echt een leuke speler. Hij is snel en levert veel goede acties", sprak hij voor de camera van Ziggo Sport. "Het is een attractieve speler en zijn cijfers zijn ook goed. Soms moet hij het wel simpel houden, maar dat zit nou eenmaal in zijn spel. Het is te hopen dat hij nog een tijdje bij Ajax blijft", aldus Kieft.

Ook Oscar Gloukh kreeg een compliment. "Hij had een moeilijke start maar hij begint steeds belangrijker te worden. Vorige week was hij belangrijk met zijn goal, maar zijn spel is erg gefixeerd op zichzelf. Kappen, draaien en dan eens kijken of er iemand vrij staat. Hij moet daarin meer balans gaan vinden", adviseert hij. 

Kieft denkt overigens dat Wout Weghorst de tweede keus is als spits. "Ik zou hem niet samen zetten met Dolberg, misschien uit nood. Dolberg is echt een verfijnde speler en hij begint ook steeds constanter te worden. Hoe meer hij speelt des te meer we van hem gaan zien. Hij is echt een goede voetballende spits."

Mike Verweij

BREAKING | Verweij: "Ajax heeft een bod van 5 miljoen gedaan"

0
Marko Pantelic

Marko Pantelic geniet van Ajax-talent: "Heeft mij echt verrast"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
