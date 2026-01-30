Wim Kieft vol lof over Ajax-uitblinker: "Echt een leuke speler"

Ajax verloor woensdagavond in de Champions League met 1-2 van Olympiakos, maar Wim Kieft ziet wel dat het steeds beter begint te draaien bij de club uit Amsterdam. De voormalig profvoetballer was in de Johan Cruijff Arena vol lof over Mika Godts.

"Dat is echt een leuke speler. Hij is snel en levert veel goede acties", sprak hij voor de camera van Ziggo Sport. "Het is een attractieve speler en zijn cijfers zijn ook goed. Soms moet hij het wel simpel houden, maar dat zit nou eenmaal in zijn spel. Het is te hopen dat hij nog een tijdje bij Ajax blijft", aldus Kieft.

Ook Oscar Gloukh kreeg een compliment. "Hij had een moeilijke start maar hij begint steeds belangrijker te worden. Vorige week was hij belangrijk met zijn goal, maar zijn spel is erg gefixeerd op zichzelf. Kappen, draaien en dan eens kijken of er iemand vrij staat. Hij moet daarin meer balans gaan vinden", adviseert hij.

Kieft denkt overigens dat Wout Weghorst de tweede keus is als spits. "Ik zou hem niet samen zetten met Dolberg, misschien uit nood. Dolberg is echt een verfijnde speler en hij begint ook steeds constanter te worden. Hoe meer hij speelt des te meer we van hem gaan zien. Hij is echt een goede voetballende spits."