Wim Kieft voorspelt: "PSV gaat dat nooit meer goed maken"

Volgens Kieft staat de druk er vol op bij PSV. "Bij PSV staat het mes op de keel, PSV moet, de druk staat er vol op omdat het kampioenschap bij verlies is verspeeld. Negen punten gaat PSV in de dan resterende zeven wedstrijden nooit meer goed maken", oordeelt hij in de Telegraaf. "Zelfs als het verschil zes punten blijft bij een gelijkspel, zie ik niet in dat PSV alsnog kampioen wordt met onder andere nog een bezoek aan FC Twente en Feyenoord."

Kieft weet dat de Amsterdammers deze rol prima vinden. "Ajax zal z’n gebruikelijke spelletje spelen. Achterover leunen, de boel dichthouden en dan proberen in de omschakeling het verschil te maken. Precies zoals Ajax eerder dit seizoen Feyenoord versloeg in De Kuip", herinnert de analist. "Het is de strijdwijze waar de Italiaanse coach Francesco Farioli van Ajax voor staat."

De voormalig spits is nog niet zo onder de indruk van de Eindhovenaren. "Bij PSV wordt het tijd dat grote jongens als Noa Lang, Ismael Saibari, Johan Bakayoko en Malik Tillman eens het verschil maken", vindt hij. "Ze bezitten de voetbalkwaliteiten, maar over het mentale gedeelte blijf je toch je sterke twijfels houden. Kan je leveren als het moet? En te vaak beantwoorden ze die vraag met ’nee’."