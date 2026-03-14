Wim Kieft vreest: "Dan kan het zomaar verkeerd aflopen met Ajax"

Wim Kieft vreest voor Oscar Garcia, nu hij is aangesteld als hoofdtrainer van Ajax. De Spanjaard is alweer de derde oefenmeester die voor de groep staat in Amsterdam en dat brengt risico's met zich mee.

"Als een spelersgroep wordt geconfronteerd met een derde nieuwe trainer in één seizoen, dan zijn die spelers vaak al zodanig murw gebeukt dat het ze allemaal weinig meer uitmaakt", schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Na tik op tik gekregen te hebben, is de heersende gedachte dat het toch ook met de nieuwe man niets zal worden."

"Als speler – die van Ajax verschilt daarin niets van andere spelers – hunker je gewoon naar het einde van het seizoen", vervolgt hij. "Als het de bedoeling van Ajax is om volgend seizoen door te gaan met Garcia, kan het daarom zomaar verkeerd aflopen nu hij acht wedstrijden voor het einde is ingestapt. Hij zal beschadigd raken als hij de Champions League mist met Ajax."

"Los van de vraag of hij sowieso geschikt is om trainer van Ajax te worden. Van zijn cv val je niet steil achterover. Af en toe hoor je de naam Xavi vallen met het oog op de trainerspositie bij Ajax voor volgend seizoen. Het zou in ieder geval een eigen keuze zijn van Jordi Cruijff. Wel een keus met de nodige risico’s, want zoveel heeft Xavi nog niet neergezet als trainer", aldus Kieft.