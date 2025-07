Wim Kieft vreest voor Ajacied: "Dit is wel zijn laatste kans"

Heitinga begon deze zomer aan zijn tweede termijn als hoofdtrainer van Ajax, maar Kieft ziet dat hij geen wonderselectie heeft om mee te werken. "Je bent wel heel erg afhankelijk van wat voor spelers je hebt. Bij Ajax mag iedereen weg, en het was al niet zo heel veel", stelt hij in KieftJansenEgmondGijp. "Bakayoko en Lang gaan voor veel geld weg, dat heeft Ajax niet. Ajax heeft Taylor, maar die brengt geen dertig miljoen op."

Kieft denkt dat dit een heel belangrijk seizoen gaat worden voor Heitinga. "Het is toen verkeerd gegaan en toen mocht hij weg. Nu krijgt hij weer een kans, maar dit is wel zijn laatste kans als hoofdtrainer", klinkt het. "Als het niks wordt is dat voor hem heel slecht. En dat is niet onwaarschijnlijk. Hij kan wel altijd weer als assistent bij een grote club."

Van der Gijp is het eens met zijn collega en verwacht op voorhand ook niet veel van de Amsterdammers dit seizoen. "Het zou niet gek zijn als Ajax vierde wordt. Dan moet je aan het eind van het seizoen niet zeggen dat hij het heel slecht gedaan heeft."