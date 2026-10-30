Wim Kieft waarschuwt: "Ze zullen moeten leveren tegen Ajax"
Ajax krijgt zaterdagavond bezoek van AZ. Na een goed begon van de competitie zijn de Alkmaarders inmiddels weer wat plekken gezakt op de ranglijst.
AZ was de eerste weken van het seizoen koploper, maar wist de laatste drie wedstrijden niet te winnen en zakte af naar plek 5. "Het is te vroeg te concluderen dat het met AZ het oude liedje is als de Noord-Hollandse derby tegen Ajax wordt verloren. Na een flitsende start een terugval krijgen, gevolgd door een opleving om daarna weer weg te zakken", stelt Kieft in zijn column in de Telegraaf.
Het is niet de eerste keer dat AZ de goede reeks niet kan doorzetten. "Toch is van de eerste twee ’wetmatigheden’ bij AZ – een goed begin afgelost door een dip - alweer sprake. Na elf wedstrijden kan je AZ niet afschrijven. Maar toch, het is geen gewaagde stelling dat de selectie in Alkmaar niet breed genoeg is qua ervaring en kwaliteit om landskampioen te worden", vervolgt hij.
Zaterdagavond staat Ajax tegenover AZ. "Als je het zo analyseert, wordt er misschien onterecht te veel verwacht van AZ. Toch zullen Echteld en zijn spelers moeten leveren tegen Ajax wil AZ niet na elf duels achter de feiten aanlopen in de Eredivisie", besluit Kieft.
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