Wim Kieft weer bij Vandaag Inside? "Zou ik fantastisch vinden"

Johan Derksen vindt Wierd Duk de ideale kandidaat, maar er gaan ook andere namen rond. Radio-dj Jelte van der Goot was deze week te gast bij De Oranjezomer en heeft wel een idee. "Ik zou Nicky (van der Gijp, red.) natuurlijk lachen vinden", lacht hij, omdat de zoon van René van der Gijp op dat moment aan de bar zit.

Dan serieus: "Wim Kieft zou ik fantastisch vinden", doelt hij op de oud-speler van Ajax. "Dat vind ik een hele leuke, droge gast, die ook zelfspot heeft. Ik zou Gordon ook een hele goede optie vinden." Gordon is eveneens te gast bij De Oranjezomer en staat er niet onwelwillend tegenover. "Ik heb er nooit over nagedacht, maar waarom niet? Dat is toch leuk."