Wim Kieft wijst: "Daar past hij gewoon veel beter dan bij Ajax"

Mede door een doelpunt van Weghorst won FC Twente zondagmiddag met 3-2 van de landskampioen. "Ik heb trouwens echt weer genoten van Wout Weghorst. Hij stelt zelden teleur", reageert een enthousiaste Kieft in KieftJansenEgmondGijp. "Ik vind het wel goed zo bij FC Twente."

De analist denkt dat Weghorst beter tot zijn recht komt in Enschede. "Het is anders als je dat bij Ajax, Feyenoord of PSV doet. Dan kijken de mensen misschien toch van: wat is dit voor een gedoe allemaal? Ik vind het daar wel leuk", vervolgt hij. "Hij scoorde ook nog. Hij is eigenlijk echt een FC Twente-spits. Daar past hij gewoon veel beter. Dat is toch leuk."