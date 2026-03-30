Wim Kieft wijst naar Ajacied: "Dat stemt niet per se vrolijk"
Wim Kieft maakt zich zorgen over het Nederlands elftal richting het komende WK. Met name de spitspositie zorgt voor twijfels bij de oud-speler van Ajax.
"Op het WK zullen de tegenstanders van Nederland geslotener spelen en minder ruimte weggeven", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. "Een spits moet dan meer in de kleine ruimte spelen en in de bal komen. De kwaliteiten van Memphis Depay en Brian Brobbey komen dan beter tot hun recht dan die van Malen, die graag wordt weggestoken. Het zou logisch zijn als bondscoach Ronald Koeman dinsdag tegen Ecuador met Brobbey in de basis start. Malen kan trouwens ook vanaf de rechtsbuitenpositie spelen met Depay of Brobbey in de spits."
"Zet je deze drie Nederlandse spitsen en Wout Weghorst als pinchhitter af tegen het surplus aan goede aanvallers bij andere landen, dan stemt dat niet per se vrolijk", vervolgt Kieft. "Nederland heeft bijvoorbeeld geen Mbappé, Kane, Ekitiké, Olise, Alvarez en Messi of Ronaldo. Depay heeft het mede door blessures nog nooit kunnen laten zien op een groot toernooi. Als hij fit is in de zomer, dan kan hij tegen het niveau van dit soort topspitsen aanschurken."
Over Brobbey is Kieft ook niet helemaal overtuigd. "Hij moet laten zien dat hij op het niveau van het Nederlands elftal als aanspeelpunt kan fungeren", zegt hij over de oud-spits van Ajax. "Zoals Depay speelt en je Brobbey soms ziet doen bij Sunderland. De juichverhalen over Brobbey zijn trouwens nogal overspannen. Hij doet het leuk bij Sunderland, een middenmoter in de Premier League, maar het is niet zo dat hij zo geweldig draait dat hij iedere verdediging het nakijken geeft."
"Brobbey is populair, door zijn manier van spelen en zijn verschijning", meent Kieft. "Toch is zes doelpunten en één assist in 26 optredens niet bijzonder, alhoewel hij meer heeft gescoord dan in een heel seizoen Ajax vorig jaar. Weghorst komt niet in aanmerking voor de basis van Oranje. Hij heeft bewezen te kunnen leveren door onder meer doelpunten als het niet loopt en het wel moet gebeuren voor Nederland."
