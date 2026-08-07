Wim Kieft ziet goede ontwikkeling bij Ajax: "Twee topspelers"

Jordi Cruijff is deze zomer zeer bedrijvig en wil met Ajax direct weer voor de landstitel gaan. "Met doelman Marc ter Stegen en Julian Brandt heeft Cruijff twee topspelers binnengehaald", oordeelt Kieft in zijn column in de Telegraaf. "Als Ter Stegen fit blijft, gaat hij punten pakken en Brandt heeft extra kwaliteiten. Misschien net onvoldoende voor de absolute Europese top, maar voor de Eredivisie ben je als Brandt al snel heel goed."

De eerste wedstrijden van Ajax kunnen al op goedkeuring rekenen van Kieft. "In de voorronde van de Conference League oogt Ajax fris en energiek, al overdreef Mika Godts het tegen Shelbourne", erkent de spits. "Aan de andere kant begrijp je dat hij zich wil laten zien met binnenkort wellicht een transfer naar Paris Saint-Germain."