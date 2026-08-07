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Wim Kieft ziet goede ontwikkeling bij Ajax: "Twee topspelers"

Max
bron: De Telegraaf
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft is enthousiast over de transferwindow van Ajax. De voormalig spits vindt dat de Amsterdammers zich goed hebben versterkt. 

Jordi Cruijff is deze zomer zeer bedrijvig en wil met Ajax direct weer voor de landstitel gaan. "Met doelman Marc ter Stegen en Julian Brandt heeft Cruijff twee topspelers binnengehaald", oordeelt Kieft in zijn column in de Telegraaf. "Als Ter Stegen fit blijft, gaat hij punten pakken en Brandt heeft extra kwaliteiten. Misschien net onvoldoende voor de absolute Europese top, maar voor de Eredivisie ben je als Brandt al snel heel goed."

De eerste wedstrijden van Ajax kunnen al op goedkeuring rekenen van Kieft. "In de voorronde van de Conference League oogt Ajax fris en energiek, al overdreef Mika Godts het tegen Shelbourne", erkent de spits. "Aan de andere kant begrijp je dat hij zich wil laten zien met binnenkort wellicht een transfer naar Paris Saint-Germain."

Het biedt hoop voor het komende seizoen in de Eredivisie. "Het ziet er bij Ajax met de nieuwe trainer Michel Sanchez beter uit dan onder John Heitinga en Fred Grim, al was daar niet veel voor nodig", vervolgt Kieft. "Deze Spanjaard heeft een duidelijke voetbalvisie en een plan om daar ook invulling aan te geven. Sanchez zal er ongetwijfeld meer uithalen dan vorig seizoen, maar er moet naast Daley Blind, Ter Stegen en Brandt meer extra kwaliteit bijkomen, wil Ajax een echte concurrent worden voor PSV om de strijd om het landskampioenschap."

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