Wim Kieft ziet groot probleem Ajax: "Dat is heel belangrijk"

Volgens Kieft hebben jonge spelers van Ajax baat bij een ervaren kracht die ze op training aanspreekt. "Als je bij Ajax, Feyenoord of PSV speelt is de weerstand op de trainingen hoger dan in de gemiddelde wedstrijd in de Eredivisie", legt hij uit in Rondo van Ziggo Sport. "Daar leer je de meeste dingen van. Van een oudere speler die veel kwaliteit heeft en jou corrigeert, die je op dingen wijst. Daar moet je dan in mee."

De voormalig profvoetballer denkt dat spelers als Mika Godts daar veel baat bij zouden hebben. "Die Godts is nu de beste speler van Ajax, maar hij doet nog heel veel dingen verkeerd. Dan is het wel leuk als iemand in die wedstrijd zegt: 'hé, zijn we nu even klaar met dat gedribbel?' Dat is heel belangrijk", benadrukt de analist.