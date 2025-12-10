Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Het laatste Ajax Nieuws

Wim Kieft ziet groot probleem bij Ajax: "Hij kan niet voetballen"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Theo Janssen is volledig klaar met Ko Itakura bij Ajax, zo laat hij duidelijk blijken tijdens de analyse op Ziggo Sport. De oud-middenvelder is kritisch over het optreden van de Japanner in de wedstrijd tegen Qarabag.

"Itakura moet niet meer in de basis", opent Janssen. "Of ik op hem uitgekeken ben? Ja. Ik had wat beelden achter elkaar gezet en die laten we niet zien. Het is een jongen die in balbezit niet meedoet en verdedigend heel erg kwetsbaar is. Iedere middenvelder is een betere optie dan hij."

Wim Kieft heeft wel een positieve noot over het optreden van Aaron Bouwman. "Hij deed het vrij goed. Het probleem met die Itakura en Josip Sutalo is dat je ze in kleine ruimtes moet laten verdedigen, tegen hun eigen zestienmeter aan. Itakura kan er ook niet zoveel aan doen dat hij op deze plek slecht speelt, want daar liggen zijn kwaliteiten niet."

"Hij kan niet voetballen en dat is het grote probleem. Die lange bal bij de 1-0 moet je gewoon beter inschatten als je zoveel ervaring hebt", geeft Kieft als voorbeeld. Wanneer er later toch wat beelden van Itakura worden getoond, voegt Janssen eraan toe: "Zijn rol is om stil te staan. Dat kan ik ook nog."

