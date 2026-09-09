Wim Kieft ziet: "Hij is daar meer op zijn plaats dan bij Ajax"

Wim Kieft merkt dat hij op een andere manier dan eerder kijkt naar Wout Weghorst. De spits speelde vorig jaar nog in het shirt van Ajax, maar tekende deze zomer bij FC Twente. Namens de Tukkers speelde hij het voorbije weekend een prima wedstrijd tegen FC Groningen.

"Hij speelde hartstikke goed", zegt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Je gaat toch anders naar Wout Weghorst kijken. Als je hem bij Ajax neerzet. En we weten dat Ajax al vijf jaar prut is, met alle respect. De spits daar moet bijna net zo goed zijn als Van Basten. Maar dat is niemand eigenlijk."

"En dan zie je Weghorst een bal aannemen", gaat de oud-spits verder. "En dat houterige gedoe. Maar hij speelt nu bij Twente, en je kijkt heel anders. Hij is daar veel meer op zijn plaats. En het scheelt natuurlijk ook dat je niet om de wedstrijd wordt gewisseld. Dat deden ze toch steeds bij Ajax? Dan hadden ze weer Dolberg, en dan weer die of die."