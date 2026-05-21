Wim Kieft ziet probleem Ajacied: "Dan had hij er dertig gemaakt"
Wim Kieft vindt dat Kasper Dolberg niet constant genoeg is. De analist ziet hetzelfde probleem bij Sam Lammers.
Dolberg keerde vorige zomer terug bij Ajax, maar kent een teleurstellend seizoen in Amsterdam. De Deense spits zou na één jaar zelfs weer mogen vertrekken van Jordi Cruijff. Dat nieuws verbaast Kieft. "Die jongen is toch nog niet zo oud. Die had best nog wat jaartjes kunnen spelen", reageert hij in KieftJansenEgmondGijp.
Kieft ziet wel waar het probleem van Dolberg ligt. "Hij krijgt dat constante er niet in", legt de voormalig spits uit. "Hij kan hartstikke goed voetballen. Sam Lammers kan ook hartstikke goed voetballen, maar zij kunnen niet doorpakken."
Kieft verwacht niet dat dat nog gaat veranderen bij de spits van Ajax. "Met zijn kwaliteiten en als hij week in week uit dat kon, dan had hij er dertig gemaakt in Nederland, maar dat kan je hem niet eens kwalijk nemen want het is gewoon hoe je bent. Wij kijken en denken: wat een slap gedoe allemaal, maar ja. Als je het niet bij jezelf kan oproepen..."
