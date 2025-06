Wim Kieft ziet probleem: "Ajax heeft niemand voor Oranje lopen"

"Achter hem is de spoeling dun met Wout Weghorst terwijl Brian Brobbey voor nu is afgehaakt", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. "Je moet er daarom niet aan denken dat Depay geblesseerd raakt voor het WK. Dat geldt voor meer aanvallers bij het Nederlands elftal. Op de vleugels heeft Ronald Koeman de beschikking over Cody Gakpo, Xavi Simons en Noa Lang met Donyell Malen daarachter, terwijl Jeremie Frimpong natuurlijk geen echte rechtsbuiten is."

"Kijk je dan naar Jong Oranje op het EK in Slowakije, dan word je daar niet heel vrolijk van", vervolgt Kieft. "Million Manhoef op rechts doet zijn best, maar het grote Oranje gaat hem niet worden. In Ruben van Bommel op links zit rek, maar het is moeilijk te voorspellen waar zijn plafond uiteindelijk ligt. Bij de topclubs hoef je ook niet te kijken. Ajax en Feyenoord hebben niemand voor Oranje lopen en bij PSV speelt Lang, maar die vertrekt waarschijnlijk. Ernest Poku van AZ viel aardig in bij Jong Finland-Jong Oranje, maar om daar je geld op te zetten...", aldus Kieft, die liever had gezien dat Mexx Meerdink geselecteerd was.