Geschreven door Jessica Westdijk 12 sep 2022 om 10:09

De groepsfase van de Champions League zal Ajax afsluiten in Glasgow, met een duel bij Rangers. Daarbij zal Ajax ongetwijfeld weer gesteund worden door een vol uitvak, maar je kunt ook op een andere manier de wedstrijd bijwonen.

Dat kan door mee te doen aan de winactie van Ziggo en Vodafone, waarbij je kans maakt op een volledig verzorgde reis voor 2 personen naar Rangers – Ajax, inclusief vlucht, overnachting en kaartjes voor de wedstrijd. Meedoen kan tot en met 9 oktober, op 10 oktober krijgt de winnaar bericht.

Meedoen kan via Mijn Vodafone of Mijn Ziggo. Let op: je kunt alleen meedoen als je een Vodafone-abonnement voor je telefoon hebt én internet van Ziggo. Heb je dat nog niet? Stap dan over via de knop hieronder!