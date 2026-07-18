Winnen Martínez en Tagliafico het WK? BetMGM biedt fraaie odds
Zondagavond kijkt de hele wereld naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Er is zelfs een klein Amsterdams tintje aan de finale: voormalig Ajacieden Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico staan met de Argentijnen in de finale. Bookmaker BetMGM biedt weer eens interessante odds.
De 'Slager van Amsterdam' en de onvermoeibare 'Nico' lieten in de Johan Cruijff ArenA jarenlang zien hoe je met puur karakter prijzen pakt, en nu kunnen ze opnieuw de allergrootste prijs in het voetbal omhoog houden. Argentinië treft met Spanje de zwaarst mogelijke tegenstander. Kijkend naar de quoteringen in reguliere speeltijd, stapt Spanje als de favoriet het veld op. Een Spaanse overwinning levert je 2.32 keer je inzet op. Geloof jij dat Argentinië in reguliere speeltijd aan het langste eind trekt? Dan pak je een mooie odd van 3.60. Een gelijkspel na de reguliere speeltijd staat genoteerd op 2.90.
Zet je liever direct in op de definitieve wereldkampioen (inclusief eventuele verlenging en penalty's)? Dan staat de odd voor Spanje op 1.62 en voor Argentinië op 2.28.
Slimme tip: Wil je extra zekerheid? Speel dan met de optie 'Vroege Uitbetaling'. Bij een zege van Spanje staat deze odd op 2.14 (en voor Argentinië op 3.25). Je weddenschap wordt direct als winnend gemarkeerd zodra het door jou gekozen team met twee doelpunten verschil voor staat, hoe de finale daarna ook afloopt!
Voor deze absolute droomfinale heeft BetMGM weer een paar schitterende specials voor je geselecteerd:
- Lionel Messi: Opent de legendarische nummer 10 de score in de finale? De odd voor Messi als eerste doelpuntenmaker staat op 5.00.
- Messi buiten de 16: Verwacht je een herkenbaar schot met links in de verre hoek? Als Messi scoort van buiten het zestienmetergebied, pak je een odd van 5.50.
- Lamine Yamal: Is het Spaanse wonderkind trefzeker namens de rasechte aanvalsmachine? Een doelpunt van Yamal levert je 3.80 keer je inzet op.
Vergeet niet: Ook tijdens de finale profiteer je bij BetMGM van de Gouden Wissel-feature. Als de speler waarop jij inzet wordt gewisseld, loopt je weddenschap gewoon automatisch door met zijn vervanger.
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Winnen Martínez en Tagliafico het WK? BetMGM biedt fraaie odds
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