Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Winston Bogarde heeft nieuwe klus te pakken: "Was mijn prioriteit"

Amber
bron: Surinamese Football Federation
Winston Bogarde Foto: © Pro Shots

Winston Bogarde treedt toe tot de technische staf van Suriname. De 55-jarige oud-international wordt de nieuwe assistent van bondscoach Henk ten Cate en gaat samen met hem proberen Natio naar het WK van 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico te leiden. Bogarde was in 2023 voor het laatst actief in het profvoetbal, als assistent-trainer van Patrick Kluivert bij Adana Demirspor.

De aanstelling van Bogarde wordt bevestigd door general manager Brian Tevreden, die zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken steekt. "Na de aanstelling van Henk ten Cate als nieuwe bondscoach was het mijn eerstvolgende prioriteit om Winston Bogarde aan te stellen als nieuwe assistent", aldus Tevreden. "Ik ben blij dat we een assistent hebben kunnen toevoegen aan de begeleidingsstaf van de Natio, die veel ervaring heeft in het internationale topvoetbal en als speler actief is geweest op grote toernooien en belangrijke finales heeft gespeeld."

Bogarde beschikt over ruime ervaring als assistent-trainer. Zijn laatste klus was bij Adana Demirspor, waar hij samen met Kluivert werkte, al duurde dat avontuur slechts vijf maanden. Daarvoor was hij jarenlang actief bij Ajax, waar hij zeven seizoenen onderdeel uitmaakte van de staf. Onder Erik ten Hag kende hij succesvolle jaren, maar na de komst van Alfred Schreuder moest Bogarde vertrekken, een beslissing waar hij zich destijds niet in kon vinden. Met zijn nieuwe rol bij Suriname keert Bogarde nu terug op het internationale podium.

Winston Bogarde
