Winston Bogarde: "Ik denk dat hij een kans verdient in Oranje"

Winston Bogarde vindt dat Ronald Koeman moet overwegen om Jorrel Hato een basisplaats te geven bij het Nederlands elftal. De voormalig international is niet overtuigd van de optredens van Micky van de Ven en ziet in de verdediger van Chelsea een betere optie.

Bogarde is kritisch op de prestaties van Van de Ven tijdens het WK. "Micky van de Ven heeft daar nu twee wedstrijden gespeeld en die maakte geen sterke indruk. Ik vind Van de Ven tot nu toe de minste verdediger in het huidige basisteam. Positioneel staat hij heel matig en hij bouwt te veel op zijn snelheid. Terwijl tegenstanders óók snelle jongens op het veld hebben staan. Kijk maar naar die goal van Zweden tegen Nederland", zo vertelt hij aan Voetbal International.

De oud-verdediger verwijst daarbij naar het duel met Zweden. "Daar werd hij er over veertig meter gewoon uitgelopen door Anthony Elanga. Terwijl Van de Ven een voorsprong had. Hij was toch zo snel? Ik denk dat we blij moeten zijn dat Elanga geen basisplaats had in die wedstrijd. Dan had Zweden waarschijnlijk nog veel meer gevaar gesticht over hun rechterkant."