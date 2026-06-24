Winston Bogarde prijst oud-Ajacied: "Dan heb je jezelf bewezen"

Winston Bogarde denkt dat Donyell Malen het kind van de rekening wordt bij Oranje. Brian Brobbey en Crysencio Summerville hebben hun kans wél gepakt.

Brobbey begon in de basis tegen Zweden (5-1) en maakte twee doelpunten. "Dan heb je jezelf bewezen", reageert Bogarde in Voetbal International. "Met Brobbey in de spits creëer je veel meer kansen, omdat de andere aanvallers en ook de middenvelders kunnen bijsluiten."

Malen was na een goed halfjaar bij AS Roma dé man, maar lijkt zijn plek nu kwijt. "Ook Donyell Malen is gevaarlijk, hij creëert met zijn beweeglijkheid ruimtes voor zichzelf én voor anderen. Maar uiteindelijk gaat het om goals maken. Dat heeft Malen niet gedaan en Brobbey wél", vergelijkt Bogarde.