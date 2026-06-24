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Winston Bogarde prijst oud-Ajacied: "Dan heb je jezelf bewezen"

Max
bron: Voetbal International
Winston Bogarde
Winston Bogarde Foto: © Pro Shots

Winston Bogarde denkt dat Donyell Malen het kind van de rekening wordt bij Oranje. Brian Brobbey en Crysencio Summerville hebben hun kans wél gepakt. 

Brobbey begon in de basis tegen Zweden (5-1) en maakte twee doelpunten. "Dan heb je jezelf bewezen", reageert Bogarde in Voetbal International. "Met Brobbey in de spits creëer je veel meer kansen, omdat de andere aanvallers en ook de middenvelders kunnen bijsluiten."

Malen was na een goed halfjaar bij AS Roma dé man, maar lijkt zijn plek nu kwijt. "Ook Donyell Malen is gevaarlijk, hij creëert met zijn beweeglijkheid ruimtes voor zichzelf én voor anderen. Maar uiteindelijk gaat het om goals maken. Dat heeft Malen niet gedaan en Brobbey wél", vergelijkt Bogarde.

Bogarde denkt dat Koeman nu vasthoudt aan Brobbey en Summerville. "Voor Malen is het een vervelende situatie. Brobbey heeft zijn kans gepakt in de spits en op rechts heeft Crysencio Summerville zichzelf bewezen", aldus de voormalig profvoetballer. "Ik bedoel, wat moet Summerville nog méér doen om straks weer in de basis te staan?"

"Als iedereen fit is kom ik dus uit op een voorhoede met Gakpo, Brobbey en Summerville. Dan heb je een balvaste en snelle spits die scoort, met daarbij de benodigde diepgang op de vleugels en als het goed functioneert ook vanaf de as. Dat is hoe je een verdediging uit elkaar trekt en kansen creëert", besluit Bogarde. 

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