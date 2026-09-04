Wint Ajax in eigen huis van PSV? BetMGM pakt uit met fraaie odds
ADVERTORIAL - Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen PSV. De Amsterdammers hopen opnieuw een zege te kunnen boeken in de Johan Cruijff Arena en BetMGM pakt uit met een aantal fraaie odds voor de ontmoeting tegen de regerend landskampioen.
Ajax is volgens de bookmakers de underdog tegen de ploeg van Peter Bosz. Bij BetMGM krijg je maar liefst 2.75 keer je inzet bij een zege van de Amsterdammers. Een overwinning van PSV levert 2.33 op, terwijl een gelijkspel de hoogste quotering (4.00) heeft gekregen.
Het is ook interessant om in te zetten op andere soorten weddenschappen. Scoort Tolu Arokodare opnieuw namens Ajax? Dan heb je een quotering van 2.75 te pakken. Weet Julian Brandt het net te vinden, dan krijg je maar liefst 3.10 keer je inleg. Een doelpunt van Davy Klaassen levert nog meer op: 3.40. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een treffer van Oscar Gloukh (3.60) of Steven Berghuis (3.80).
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Wint Ajax in eigen huis van PSV? BetMGM pakt uit met fraaie odds
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