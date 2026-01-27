Laatste nieuws
Wint Ajax ook van Olympiakos? BetMGM pakt uit met bizarre odds

Redactie
Ajax-fans in het jubileumshirt
Ajax-fans in het jubileumshirt Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax neemt het woensdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Olympiakos. De ploeg van trainer Fred Grim is op papier de underdog en daardoor pakt BetMGM uit met een aantal fraaie odds in aanloop naar het duel in de Johan Cruijff Arena. 

De quotering op een overwinning van Ajax staat op 3.05, terwijl ook een gelijkspel al veel geld kan opleveren (3.80). Ook qua doelpuntenmakers kun je flink gaan cashen. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van Mika Godts (3.40), Kasper Dolberg (3.50) of Oscar Gloukh (3.90). 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus! 

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

