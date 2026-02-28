Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Wint Ajax ook van PEC Zwolle? BetMGM pakt uit met fraaie odds

Niek
Ajax-fans met een fraaie sfeeractie in de Johan Cruijff Arena
Ajax-fans met een fraaie sfeeractie in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax gaat zondag in Alkmaar op bezoek bij PEC Zwolle, de nummer twaalf van de Eredivisie. De ploeg van trainer Fred Grim is volgens de bookmakers de favoriet, maar desondanks heeft BetMG een aantal fraaie odds in aanloop naar de 25e speelronde. 

De quotering op een overwinning van Ajax staat op 1.78, terwijl een gelijkspel ook veel geld zou opleveren: 4.20. Vooral qua doelpuntenmakers kun je dit weekend echter - hopelijk - gaan cashen. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van een goal van Mika Godts (2.50), Kasper Dolberg (2.60) of Wout Weghorst (2.90). Een treffer van Rayane Bounida (3.50) of 'Mister 1-0' Davy Klaassen (4.40) is nog veel aantrekkelijker. 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus! 

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Hans Nijland

Ajax interessant voor FC Groningen-speler: "Speler bepaalt zelf"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'Jordi Cruijff richt pijlen op voormalig speler van Real Madrid'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties