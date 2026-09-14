Wint Ajax ook van Willem II? BetMGM pakt uit met deze leuke odds
ADVERTORIAL - Ajax speelt dinsdagavond de inhaalwedstrijd tegen Willem II. De Amsterdammers hopen weer een zege te kunnen boeken in de Johan Cruijff Arena en BetMGM pakt uit met een aantal fraaie odds voor de ontmoeting tegen de promovendus.
Ajax is volgens de bookmakers de torenhoge favoriet tegen de club uit Tilburg. Bij BetMGM krijg je 1.12 keer je inzet bij een zege van de Amsterdammers. Een overwinning van de bezoekers levert maar liefst 21.00 op, terwijl een gelijkspel ook een hoge quotering (11.00) heeft gekregen.
Het is dan ook interessant(er) om in te zetten op andere soorten weddenschappen. Scoort Tolu Arokodare opnieuw namens Ajax? Dan heb je een quotering van 1.70 te pakken. Weet Julian Brandt het net te vinden, dan krijg je maar liefst 2.20 keer je inleg. Een doelpunt van Davy Klaassen levert nog meer op: 2.50. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een treffer van Oliver Edvardsen (2.80) of Jorthy Mokio (4.10).
Zet in op Ajax tegen Willem II!
Ajax speelt dinsdagavond de thuiswedstrijd tegen Willem II. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
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Wint Ajax ook van Willem II? BetMGM pakt uit met deze leuke odds
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