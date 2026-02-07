Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Wint Ajax op bezoek bij AZ? BetMGM pakt weer uit met fraaie odds

Niek
Ajax-fans op de tribune
Ajax-fans op de tribune Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax gaat zondag in Alkmaar op bezoek bij AZ, de nummer zes van de Eredivisie. De ploeg van trainer Fred Grim is volgens de bookmakers de underdog, waardoor BetMGM uitpakt met een aantal fraaie odds in aanloop naar de 22e speelronde. 

De quotering op een overwinning van Ajax staat op 3.15, terwijl een gelijkspel ook veel geld zou opleveren: 3.85. Vooral qua doelpuntenmakers kun je dit weekend echter - hopelijk - gaan cashen. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op Kasper Dolberg (2.90), een goal van Mika Godts (3.30) of Wout Weghorst (3.30). Een treffer van Rayane Bounida (4.30) of 'Mister 1-0' Davy Klaassen (5.50) is nog veel aantrekkelijker. 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus! 

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Stije Resink

Resink krijgt transferadvies: "Bij Ajax geen echte nummer zes"

0
Maher Carrizo

Beste rol voor Carrizo uitgelegd: "Dat heeft een verklaring"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties