Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Wint Ajax op bezoek bij Excelsior? BetMGM pakt uit met deze odds

Redactie
Ajax-fans met vlaggen in Amsterdam
Ajax-fans met vlaggen in Amsterdam Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax gaat zondag in Rotterdam op bezoek bij Excelsior, de nummer dertien van de Eredivisie. De ploeg van trainer Fred Grim is uiteraard favoriet, maar BetMGM pakt desondanks toch weer uit met een aantal fraaie odds in aanloop naar de 21e speelronde. 

De quotering op een overwinning van Ajax staat op 1.77, terwijl een (teleurstellend) gelijkspel ook veel geld zou opleveren: 3.95. Vooral qua doelpuntenmakers kun je dit weekend echter - hopelijk - gaan cashen. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van Mika Godts (2.65), Kasper Dolberg (2.90) of Oscar Gloukh (3.30). Een treffer van Rayane Bounida (3.50) of 'Mister 1-0' Davy Klaassen (4.50) is nog veel aantrekkelijker. 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus! 

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen Excelsior!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax-fans in het thuisvak

'Ajax kan boete gaan verwachten bij inzet politie in stadion'

0
Maher Carrizo

'Ajax heeft Maher Carizzo (19) binnen en betaalt vele miljoenen'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties