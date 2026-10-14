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Wint Ajax op bezoek bij Hajduk Split? BetMGM heeft fraaie odds

Redactie
Ajax-fans met een sfeeractie in het uitvak
Ajax-fans met een sfeeractie in het uitvak Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax neemt het in de eerste groepswedstrijd van de Conference League op tegen Hajduk Split en aanstaande donderdag staat de uitwedstrijd in Kroatië op het programma. BetMGM pakt uit met een aantal mooie quoteringen

Qua doelpuntenmakers kun je namelijk lekker cashen. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van Tolu Arokodare (2.23), Marcos Leonardo (2.40) of Julian Brandt (2.80). Ook met een doelpunt van Viktor Tsygankov of Oscar Gloukh (3.00) kun je goed geld verdienen. 

Een doelpunt van 'Mister 1-0' Davy Klaassen (3.20) is overigens nog aantrekkelijker. Durf jij een gokje te wagen? Zet dan in op een treffer van Jorthy Mokio (5.60), Youri Baas (7.50) of routinier Sofyan Amrabat (8.50). Gok je liever op het resultaat? Een zege van Ajax levert je 1,5 keer de inleg op! 

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Ajax speelt donderdag de Conference League-wedstrijd tegen Hajduk Split. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

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