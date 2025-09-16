KieftJansenEgmondGijp
"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"
Wint Ajax van Internazionale? BetMGM pakt uit met geweldige odds

Redactie
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het woensdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Inter. De ploeg van trainer John Heitinga is op papier de underdog tegen de Italiaanse topclub

De quotering op een overwinning van Ajax staat op maar liefst 4.25 en ook op individueel vlak valt er nog meer te verdienen. Denk jij dat Wout Weghorst gaat scoren? Dan keert BetMGM 3.40 keer je inleg uit. Een treffer van Kasper Dolberg (4.00) of vleugelaanvaller Mika Godts (4.80) levert nog meer op. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van Kenneth Taylor (5.60), Raul Moro (6.00) of Davy Klaassen (6.75). 

Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Raúl Moro

Moro lyrisch over teamgenoot: "Ben echt enorm onder de indruk"

0
Marco van Basten bij Ziggo Sport

"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"

0
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
