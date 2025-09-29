Groeten uit Grolloo
Johan Derksen hard: "Als dat de redder van Ajax moet zijn..."
Wint Ajax van Olympique Marseille? BetMGM heeft fantastische odds

Redactie
Ajax-supporters kijken naar een duel in de Champions League
Ajax-supporters kijken naar een duel in de Champions League Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax gaat dinsdag in de strijd om de Champions League op bezoek bij Olympique Marseille. De ploeg van trainer John Heitinga is uiteraard niet de favoriet tegen de Fransen, maar toch pakt BetMGM uit met een aantal fraaie odds

De quotering op een overwinning van Ajax staat op 5.80, terwijl een gelijkspel ook nog bijna vijf euro (4.90) oplevert. Het is ook interessant om in te zetten op een zogeheten speler-special. Denk jij dat Oscar Gloukh scoort of een assist geeft? Dan krijg je 4.10 keer je inleg. Bij Steven Berghuis levert dat dezelfde quotering op en in het geval van Raul Moro nog iets meer (4.20) zelfs. Een goal of assist van Kenneth Taylor (4.40) of Davy Klaassen (4.60) is nog gunstiger. 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Thomas Duivenvoorden

Ajax kan komst gewenste versterking vergeten: "Gaat niet door"

Alex Kroes en Marijn Beuker

'Gestalkt' Ajax-target krijgt advies: "Blijf weg uit de slangenkuil"

Het laatste Ajax Nieuws
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 6 3 12
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Twente 7 2 10
