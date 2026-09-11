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Wint Ajax wel van Fortuna Sittard? BetMGM pakt uit met mooie odds

Redactie
Ajax-fans met een schitterende sfeeractie in de Johan Cruijff Arena
Ajax-fans met een schitterende sfeeractie in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij Fortuna Sittard, de nummer 6 van de Eredivisie. De ploeg van trainer Michel is de favoriet, maar desondanks heeft BetMGM een aantal fraaie odds in petto in aanloop naar speelronde zes. 

De quotering op een zege van Ajax staat op 1.43 terwijl een (teleurstellend) gelijkspel tegen de Friezen nog veel meer geld zou opleveren: 5.30. Ook qua doelpuntenmakers kun je dit weekend gaan cashen. Met een goal van Tolu Arokodare (2.15), een treffer van Marcos Leonardo (2.20) of een doelpunt van Kasper Dolberg (2.45) kan je al aardig wat geld verdienen. 

De quotering op 'Julian Brandt scoort' is nog veel interessanter (2.75)! Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op 'Mister 1-0' Davy Klaassen (3.30) als doelpuntenmaker of Jorthy Mokio (5.50). Als er een verdediger scoort, ben je helemaal spekkoper. Anton Gaaei (6.00), Youri Baas (6.75) of Caio Henrique (7.50) kunnen de kassa flink laten rinkelen! 

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