Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Wint Ajax wel van Heracles Almelo? BetMGM pakt uit met mooie odds

Redactie
Wout Weghorst en Youri Baas
Wout Weghorst en Youri Baas Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Heracles Almelo. De ploeg van trainer John Heitinga is uiteraard de grote favoriet in de Johan Cruijff Arena, maar toch pakt BetMGM uit met een aantal fraaie odds!

De quotering op een overwinning van Ajax staat op 1.19, maar op individueel vlak valt er nog meer te verdienen. Opent Wout Weghorst namelijk de score in de Johan Cruijff Arena? Dan pak je een odd van maar liefst 3.90. Denk jij dat Oscar Gloukh zijn eerste treffer gaat maken bij de club uit Amsterdam? Dan keert BetMGM bijna 2,5 (2.48) keer je inleg uit. Een treffer van de vleugelaanvallers Raul Moro (2.65), of Mika Godts (2.70) levert nog meer op. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van Davy Klaassen (3.15) of Owen Wijndal (4.60) of Youri Baas (7.50). 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!

Ajax speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Oliver Edvardsen

'Ajax-aanvaller in de belangstelling, maar club wijst transfer af'

0
Youssef El Kachati

NEC-aanvaller speelt met nummer 34: "Af en toe stilstaan bij Nouri"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd