Geschreven door Jessica Westdijk 28 jul 2022 om 15:07

Aanstaande zaterdag is het zover. Ajax treft rivaal PSV voor de strijd om de Johan Cruijff schaal. Experts zijn verdeeld over de uitslag maar bookmaker TOTO is standvastig: Ajax gaat de schaal pakken. Maar met welk PSV krijgt Ajax zaterdag te maken en hoe beoordelen bookmaker experts TOTO´s voorspelling? We gaan hierover in gesprek met bookmaker expert Sander van Bettingbonus.com, een website waar bookmaker bonussen te vinden zijn.

De geschiedenis laat sombere cijfers zien voor Ajax. PSV is regerend kampioen wanneer het gaat om hoe vaak ze de Johan Cruijff schaal hebben veroverd. Voor PSV staat de teller op 12, voor Ajax op 9. Feyenoord sluit de top 3 af met een viervoudige winst.

Volgens Stef de Bont van Voetbal International, heeft Van Nistelrooy een sterk PSV onder zijn hoede. Met onder meer Gakpo is de aanval van de Eindhovenaren dik in orde en fysiek is het team ook in topvorm. Tegelijkertijd moet PSV nog wennen aan de nieuwe trainer waardoor het nog niet op volle capaciteit kan presteren. Hoewel de Johan Cruijff schaal voor Van Nistelrooy een mooie prijs is om zijn debuut goed af te trappen, wordt het belang ervan overschaduwd door de Champions League kwalificatie. Er zitten slechts drie dagen tussen de wedstrijd met Ajax en Monaco waardoor de kans groot is dat Van Nistelrooy geen risico´s zal nemen met zijn beste spelers. In de Champions League kan namelijk de grote prijzenpot worden binnengesleept waardoor PSV op de langere termijn met Ajax kan concurreren.

Nederlands bekendste bookmaker, TOTO, schat waarschijnlijk om deze reden de kans op een overwinning voor Ajax aanstaande zaterdag hoger in. Op het moment van schrijven schat de bookmaker de kans op een winst voor Ajax ruim twee keer zo groot dan winst voor PSV. Sander ziet vergelijkbare cijfers bij andere bookmakers terug: “Allemaal voorspellen ze met een ruime marge winst voor Ajax.”

Omdat Ajax basisspelers als Mazraoui, Gravenberch, Martinez en Haller is kwijtgeraakt en nieuwe spelers als Bergwijn, Wijndal en Bassey heeft aangetrokken, is er bij Ajax het risico dat het team niet voldoende op elkaar ingespeeld is voor een wedstrijd van dit niveau. PSV zal zeker weten hoge druk gaan zetten op Ajax waardoor een goede functionerend team van essentieel belang is. De bookmakers hebben hier echter alle vertrouwen in. Zaterdag lijkt het daarom een feest te gaan worden in Amsterdam.