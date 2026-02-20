Meldingen
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Wint Ajax zaterdag van NEC? BetMGM pakt uit met deze fraaie odds

Redactie
Ajax-fans met een heerlijke sfeeractie
Ajax-fans met een heerlijke sfeeractie Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax neemt het zaterdag in de Johan Cruijff Arena op tegen NEC, een directe concurrent in de strijd om plek twee (en drie). De ploeg van trainer Fred Grim is uiteraard favoriet, maar BetMGM pakt desondanks uit met een aantal fraaie odds in aanloop naar het duel in Amsterdam.  

De quotering op een overwinning van Ajax staat op 1.79, terwijl een gelijkspel - net als een zege van NEC - ook veel geld zou opleveren: 4.25. Vooral qua doelpuntenmakers kun je dit weekend echter - hopelijk - gaan cashen. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van Mika Godts (2.55), Kasper Dolberg (2.60) of Wout Weghorst (2.80). Een treffer van Rayane Bounida (3.40) of 'Mister 1-0' Davy Klaassen (4.20) is nog veel aantrekkelijker. 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus! 

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
