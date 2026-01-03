HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Winterse transfer van Souffian El Karouani in stroomversnelling'

Amber
bron: Voetbal International
Souffian El Karouani
Souffian El Karouani Foto: © BSR Agency

Souffian El Karouani staat mogelijk aan de vooravond van een winterse transfer. De kans dat de linksback van FC Utrecht binnen twee weken vertrekt, is aanzienlijk, zo schrijft Voetbal International zaterdagmiddag.

De interesse in El Karouani is groot. Clubs als Fenerbahçe, Olympique Marseille, Ajax en West Ham United worden allemaal genoemd. Volgens VI ‘is het nog zeer de vraag of de assistkoning van FC Utrecht tegen NEC aan de aftrap verschijnt’. Daarbij wordt benadrukt: "Souf weet zich in de belangstelling van veel goede clubs in alle top vijf competities."

Een directe overstap lijkt nog niet aanstaande, maar een snelle wending is niet uitgesloten. "Volgens zijn entourage is het niet zo, dat hij vandaag al ergens tekent, maar ‘het kan nu ook ineens heel snel gaan.’" FC Utrecht zou bovendien openstaan voor een vertrek, aangezien het contract van El Karouani afloopt en met Derry John Murkin de beoogde opvolger al is vastgelegd. "Een transfer van de Marokkaanse linksback zal de Eredivisionist nog meerdere miljoenen opleveren", besluit VI.

