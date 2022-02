Geschreven door Idse Geurts 01 feb 2022 om 11:02

Vannacht kwam er een einde aan de winterse transferperiode. Hierdoor is het voor clubs niet meer mogelijk om nieuwe spelers aan te trekken (tenzij de desbetreffende speler transfervrij is). Voor Ajax was het uiteindelijk een relatief rustige transferperiode. Vanuit het eerste elftal is er immers maar één echte belangrijke speler vertrokken. David Neres heeft Ajax achter zich gelaten en is vertrokken naar Shakhtar Donetsk. De Oekraïense club had twaalf miljoen euro over voor de Braziliaan. Dit bedrag kan via variabelen echter nog oplopen naar zestien miljoen euro.

Verder ging het deze transferperiode vooral over een vertrek van Nicolas Tagliafico. De Argentijn krijgt dit seizoen niet veel speeltijd en wilde dus graag een transfer maken. Grote clubs als FC Barcelona en Napoli hadden concrete belangstelling voor de linksback, maar uiteindelijk is Tagliafico ‘gewoon’ in Amsterdam gebleven.

Daarnaast mocht Ajax ook twee nieuwe spelers verwelkomen. Althans, Brian Brobbey is moeilijk een ‘nieuwe’ aanwinst te noemen. Vorige zomer vertrok Brobbey naar RB Leipzig, maar hier kwam hij nauwelijks aan de bak. Ajax schoot de jonge spits te hulp en huurt hem nu tot het einde van het seizoen. Brobbey maakt bij zijn rentree gelijk een goede indruk: hij scoorde al drie keer in twee duels. Tot slot, heeft Ajax wellicht de meest verrassende transfer van het jaar gemaakt. Mohamed Ihattaren is deze winter immers binnengehaald. Afgelopen seizoen speelde Ihattaren nog bij rivaal PSV, waarna hij de overstap naar Juventus maakte. In Italië werd de jongeling echter gelijk verhuurd aan Sampdoria, wat vanwege uiteenlopende redenen geen succes werd. Bij Ajax kan de creatieveling hopelijk weer zijn spelplezier terugvinden.

Helaas lukte het Ajax niet om Steven Bergwijn aan te trekken. Vrijwel de gehele transferperiode leek Bergwijn naar Ajax te verkassen. Tottenham wilde echter 25 miljoen euro voor Bergwijn ontvangen. Dit bleek te duur voor Ajax.