Wissel Farioli zorgde voor frustratie bij Ajacied: "Shit, ik..."

"Ja, op dat moment denk ik: shit, ik moet eruit," bekende Klaassen na afloop tegenover ESPN. "Je baalt gewoon, want je wilt blijven staan. Dat is altijd zo." Toch liet hij ook begrip zien voor de keuze van trainer Francesco Farioli. “Je weet ook, en dat zag je nu ook weer, dat invallers vaak beslissend zijn geweest. We hebben het er vaak over dat we een team zijn en ik denk dat dat vandaag wel weer is gebleken."

In de eerste helft van het duel ging Klaassen tweemaal naar de grond na contact in het strafschopgebied. Beide keren volgde er geen penalty, tot frustratie van de middenvelder. "Ik denk dat ik sowieso een penalty had moeten krijgen vandaag. Ik heb het nog niet teruggezien trouwens hoor. Maar zeker bij dat eerste moment schopte die jongen vol op mijn voet. Die eerste was voor mij een hele duidelijke penalty."

Over het tweede moment was Klaassen minder stellig, maar nog altijd kritisch. "Tja, wat moet ik zeggen? Je moet dit eigenlijk bij de man in het zwart gaan vragen. Ik ging in ieder geval niet zomaar liggen. Ik weet het echt niet meer."

Ook analist Kees Kwakman vond de situatie opvallend. "Ik had het gevoel dat die eerste een penalty had kunnen zijn. Bij het tweede moment zette Klaassen bewust zijn been ervoor, maar die eerste… die had zomaar gegeven kunnen worden."