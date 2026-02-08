Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Wisselbeleid van Ajax bekritiseerd: "Vind dat echt onbegrijpelijk"

Joram
bron: ESPN
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Kees Kwakman had na afloop van AZ-Ajax zijn twijfels over de keuzes van Fred Grim. De trainer van Ajax had tegen AZ duidelijk een goal nodig, maar besloot Wout Weghorst pas heel laat in te brengen. Pas vlak voor het einde van de reguliere speeltijd kwam Weghorst binnen de lijnen. Toch was hij direct betrokken bij de gelijkmaker. 

Bij een lange bal ging hij het duel aan, waarna de bal terechtkwam bij Oliver Edvardsen, die de assist gaf op Kian Fitz-Jim. Ondanks die bijdrage begrijpt Kwakman niet waarom Weghorst zo lang langs de kant bleef. "Weghorst kwam er nog even tweeënhalve minuut in. Ik vind dat echt onbegrijpelijk", zegt hij bij ESPN. Volgens Kwakman liet Ajax opnieuw een zwakke tweede helft zien. "Als je de hele tweede helft niet in de buurt komt van het doel van AZ…"

"Want Ajax speelde weer een tweede helft zoals we dat de afgelopen weken al zo vaak hebben gezien. En dan denk je pas in de 89ste minuut: Weghorst moet er nog even in", stelde de analist. Hoewel het uiteindelijk goed afliep, vond Kwakman dat Grim veel eerder had kunnen ingrijpen. "Uiteindelijk pakt het goed uit, maar dat had natuurlijk veel eerder gekund, met Weghorst én Dolberg. Want er lukte helemaal niets bij Ajax."

Ondanks de kritiek leverde het wisselbeleid Ajax wel een punt op. Fitz-Jim kopte de 1-1 binnen en dat deed hij volgens Kwakman op knappe wijze. "Het is wel echt een goede goal. Hij is niet groot van stuk, maar door er gewoon in te duiken en zijn hoofd ertegenaan te zetten, maakt hij hem. En dat is ook wel leuk voor hem, want het ging de laatste tijd niet altijd even goed als hij inviel."

