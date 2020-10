Geschreven door Auke Kooreman 30 okt 2020 om 11:10

Manchester United en RB Leipzig stonden woensdagavond tegenover elkaar. De Engelse grootmacht schommelt de laatste jaren veel van vorm. Leipzig kent juist een stijgende lijn. De Duitse stieren zijn de laatste jaren een vaste kandidaat voor de top 3 in de Bundesliga. Beide clubs versterkten zich deze zomer met een voormalig Ajax-speler.

Donny van de Beek stond tegenover oud-ploeggenoot Justin Kluivert. De twee Nederlanders duelleerden niet tegen elkaar, maar spraken voor en na de wedstrijd wel even met elkaar. Van de Beek werd deze zomer gekocht van Ajax en Kluivert werd op het laatste moment nog gehuurd van AS Roma. De buitenspeler en de aanvallende middenvelder lukten het nog niet om een basisplaats af te dwingen, maar Van de Beek stond woensdagavond wel voor het eerst in de basis in de Champions League. Kluivert moest het met een invalbeurt doen, maar beide Nederlanders konden hun stempel niet echt drukken op het duel.

Donny van de Beek is een groot onderwerp in de Engelse media. De journalisten vinden het raar dat je zo een bedrag uitgeeft voor tot nu toe een wisselspeler. Clubicon Patrice Evra snapt steeds minder van de miljoenenaankoop. “We praten weer over Van de Beek. Ik heb niets tegen die jongen, maar waarom hebben we hem gekocht?”, stak Evra na het doelpuntloze gelijkspel op Old Trafford van wal bij Sky Sports. “We hebben hem niet nodig, dat is de waarheid.” Tevens heeft de voormalig Franse Internationale gereageerd op zijn heftige uitspraak.

“Ik heb bij Sky gezegd dat we Donny niet nodig hebben. Mensen moeten begrijpen dat je op televisie straight to the point moet zijn. Je hebt niet altijd tijd om dingen uit te leggen. Sommigen zitten de hele dag op hun iPhone niets te doen en trekken mijn woorden in twijfel. Ik zal jullie uitleggen waarom ik dat heb gezegd”, leidt Evra zijn verhaal op Instagram in. “Fred, Scott McTominay, Nemanja Matic: je houdt van ze of je haat ze. Als je grote wedstrijden speelt en je moet compact spelen leveren ze altijd. Dat is mijn mening. Dat zijn dan al drie middenvelders. Is Donny beter dan Paul Pogba? Nee. Beter dan Bruno Fernandes? Nee.”

Toch stelt Evra dat hij niet respectloos is richting de Nederlandse middenvelder. “Ik heb veel respect voor Donny. De manier waarop hij voor Ajax speelde: ik wil dat hij dat ook bij United laat zien. Maar er is één probleem: hoeveel wedstrijden heeft United dit seizoen gespeeld? En hoeveel wedstrijden hebben we hem nodig gehad? Als we prijzen willen winnen, hebben we ook goede spelers op de bank nodig. Natuurlijk is hij daar niet blij mee. Als je voor 40 miljoen tekent, hoop je alles te spelen. Maar ik vertrouw op Ole (Gunnar Solskjaer, red.) en de spelers moeten ook vertrouwen op Ole. Donny krijgt zijn kans nog wel en dan moet hij laten zien dat hij het waard is om voor United te spelen. Dus trek mijn woorden niet meer uit hun verband, want vooralsnog was er gewoon nog geen noodzaak om Donny te laten spelen.”

Na woensdagavond kreeg hij van een andere clubicon Owen Hargreaves mooiere woorden. Volgens de oud-middenvelder doet Van de Beek denken aan Bayern München middenvelder Thomas Müller. “Hij is een goede speler,” begint Hargereaves bij BT Sport. “Hij kreeg niet heel veel kansen, maar hij kan de Müller van Manchester worden,” aldus de oud middenvelder. Justin Kluivert is minder het middelpunt van gesprek in Duitsland. De buitenspeler wordt rustig gebracht door Julian Nagelsmann en de jonge Duitse trainer lijkt echt plannen te hebben met Kluivert. Twee spelers die een heel ander pad bewandelde. Van de Beek bleef lang in de Eredivisie en Kluivert verliet dezelfde competitie snel voor de Serie A. In hun beste vorm spraken de mensen over de nieuwe generatie van het Nederlandse elftal, maar is dat nog altijd het verhaal?

Donny van de Beek wordt regelmatig opgenomen voor het nationale elftal, maar voor Justin Kluivert is het al lang geleden. De buitenspeler spreekt zich wel regelmatig uit over het EK. “Het EK halen is mijn doel,” vertelt hij tegen Andy van de Meijde in de nieuwe serie op Videoland.