Witschge: "Hij sprak met Ajax, maar had blijkbaar geen vertrouwen"
Richard Witschge kijkt met verbazing terug op het vertrek van Sean Steur bij Ajax. De oud-middenvelder vindt het opvallend dat de talentvolle middenvelder op slechts achttienjarige leeftijd al naar Newcastle United vertrok. Ook Gerard van der Lem plaatst vraagtekens bij de transfer, zo komt naar voren in Ajax Life.
Steur maakte afgelopen zomer voor naar verluidt zo'n 24 miljoen euro de overstap naar Newcastle. Volgens Witschge kwam zijn vertrek nogal onverwacht. "Steur is pas achttien en al weg. Dat vond ik wel gek. Hij deed het goed en ineens speelde hij niet meer. Hij heeft met Ajax gesproken, toch? Wat ze van plan waren. Schijnbaar had hij daar geen vertrouwen in."
Van der Lem vraagt zich eveneens af waarom de situatie zo snel veranderde. De voormalig jeugd- en assistent-trainer van Ajax vermoedt dat er mogelijk meer speelde. "Ik kreeg het gevoel dat hij net zo'n aparte gozer is als die Veerman van PSV. Volendammers komen vaak wat norsig over. Zijn erg eigenzinnig. Ajax zal gedacht hebben: we kunnen het geld goed gebruiken om onze andere plannen uit te kunnen werken."
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