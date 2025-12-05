Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

WK-groepsindeling bekend: Nederlands elftal treft Itakura en Japan

Max
bron: Ajax1
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © MTB-Photo

De groepindeling voor het WK 2026 is bekend. Het Nederlands elftal zit in poule F met Japan, Tunesië en de winnaar van play-off B. Dat wordt Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië. 

Vrijdagavond werd er in het Kennedy Center in Washington geloot. Bijna alle landen weten waar ze aan toe zijn volgend jaar. In maart worden de laatste zes startbewijzen verdeeld in een extra play-off-ronde, waaraan onder andere Suriname mee zal doen. Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint volgend jaar op 11 juni en eindigt op 19 juli.

WK Groepsindeling

  • Groep A: Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, winnaar play-off D
  • Groep B: Canada, winnaar play-off A, Qatar, Zwitserland
  • Groep C: Brazilië, Marokko, Schotland, Haiti
  • Groep D: VS, Paraguay, Australië, winnaar play-off C
  • Groep E: Duitsland, Curaçao, Ivoorkust, Ecuador
  • Groep F: Nederland, Japan, winnaar play-off B, Tunesië
  • Groep G: België, Egypte, Iran, Nieuw-Zeeland
  • Groep H: Spanje, Kaapverdië, Saoedi-Arabië, Uruguay
  • Groep I: Frankrijk, winnaar play-off 2, Senegal, Noorwegen
  • Groep J: Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Jordanië
  • Groep K: Portugal, winnaar play-off 1, Colombia, Oezbekistan
  • Groep L: Engeland, Kroatië, Ghana, Panama

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mika Godts juicht

Godts prijst teamgenoot: "Hij kan die positie goed invullen"

0
Danny Blind op de tribune bij Ajax

'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd