WK-groepsindeling bekend: Nederlands elftal treft Itakura en Japan
Ronald Koeman Foto: © MTB-Photo
De groepindeling voor het WK 2026 is bekend. Het Nederlands elftal zit in poule F met Japan, Tunesië en de winnaar van play-off B. Dat wordt Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië.
Vrijdagavond werd er in het Kennedy Center in Washington geloot. Bijna alle landen weten waar ze aan toe zijn volgend jaar. In maart worden de laatste zes startbewijzen verdeeld in een extra play-off-ronde, waaraan onder andere Suriname mee zal doen. Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint volgend jaar op 11 juni en eindigt op 19 juli.
WK Groepsindeling
- Groep A: Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, winnaar play-off D
- Groep B: Canada, winnaar play-off A, Qatar, Zwitserland
- Groep C: Brazilië, Marokko, Schotland, Haiti
- Groep D: VS, Paraguay, Australië, winnaar play-off C
- Groep E: Duitsland, Curaçao, Ivoorkust, Ecuador
- Groep F: Nederland, Japan, winnaar play-off B, Tunesië
- Groep G: België, Egypte, Iran, Nieuw-Zeeland
- Groep H: Spanje, Kaapverdië, Saoedi-Arabië, Uruguay
- Groep I: Frankrijk, winnaar play-off 2, Senegal, Noorwegen
- Groep J: Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Jordanië
- Groep K: Portugal, winnaar play-off 1, Colombia, Oezbekistan
- Groep L: Engeland, Kroatië, Ghana, Panama
