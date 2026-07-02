WK-kijkfeest Van der Meijde slaat volledig om na verlies Oranje

Andy van der Meijde heeft een behoorlijke zware nacht gehad tijdens het duel van Nederland met Marokko. De oud-speler van Ajax was in euforie na de goal van Cody Gakpo, maar zag deze al snel vervliegen.

Dat valt op te maken uit de beelden van Shownieuws. Van der Meijde was niet te beroerd om de hele nacht op te blijven om het duel van Nederland te zien. Hij zat dan ook nog vol energie toen Oranje scoorde. Na de goal schreeuwde hij: "Wat een wissel! Wat een wissel!", verwijzend naar de inbreng van Wout Weghorst, die de bal op Crysencio Summerville uitstekend verlengde. Hij zette voor op Gakpo die scoorde.

Vervolgens zien we beelden van Marokko dat de 1-1 maakt: "Altijd in de laatste minuut. Altijd!", reageert Andy verbeten. Daarop wordt Andy, als duidelijk is geworden dat er penalty's genomen moeten worden, gevraagd of hij denkt dat Nederland gaat winnen: "Absoluut niet. Ik heb er geen vertrouwen in dat Nederland dat gaat winnen."