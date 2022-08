Geschreven door Jessica Westdijk 15 aug 2022 om 15:08

Onder Erik ten Hag waren open trainingen een zeldzaamheid, maar bij zijn aantreden werd al duidelijker dat Alfred Schreuder vaker open trainingen wilde organiseren.

De eerste vond in juli plaats tijdens het trainingskamp in Oostenrijk en nu staat er ook een open training op De Toekomst gepland. Aanstaande woensdag om 10.30 is de training toegankelijk voor publiek. Vanaf 9.30 is het complex geopend voor supporters. Ajax raadt aan om op tijd te komen, want als het complex vol is, worden er geen supporters meer toegelaten.