Woerts: "Als hij niet had gevoetbald, had hij in de bak gezeten"

"Ik zag net bij Studio Sport beelden van Noa Lang, die weer een nieuwe tattoo heeft boven zijn oor", begint Derksen tijdens de uitzendig. "Dat is dan nieuws... Ik heb helemaal niks met dat jochie. Ik vind het zo'n raar jochie, hij heeft zijn eigen brabbeltaaltje", zegt Derksen.

"Hij heeft er een nieuwe tatoeage bij, maar ik denk dat Peter Bosz liever heeft dat hij af en toe eens meeverdedigt", zegt Derksen. Woerts is niet bepaald fan van zijn manier van spreken. "Het is een beetje half Marokkaans", aldus de marketeer.

"Als die Lang niet had gevoetbald, had hij in de bak gezeten. Hij provoceert dan ook met een Ajax-shirt over zijn schouder op Instagram", wijst Woerts naar een recent voorval van Lang. "Die heeft echt geen hersencel, nul."

Hendriks is het niet met de twee eens. "Hij is heel lief en sociaal betrokken bij het maatschappelijke gedeelte van PSV", stelt de presentatrice. "Dat doet hij echt uit zijn hart." Zo bezorgde Lang een slechthorende PSV-fan, die kampt met longproblemen een droomdag. "Misschien is het een jongen met een goed hart, maar ik vind zijn gedrag bijzonder irritant", besluit Derksen daarop.