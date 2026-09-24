Woerts concludeert na veelbesproken Ajax-stream: "Grote toekomst"
Chris Woerts denkt dat pay-per-view een grote toekomst heeft in het Nederlandse voetbal. De sportmarketeer was namens Talpa verantwoordelijk voor het binnenhalen van de uitzendrechten van FC Sion - Ajax, waarvoor supporters 4,99 euro moesten betalen. Ondanks de technische problemen rond de uitzending ziet Woerts vooral bevestiging dat Nederlanders bereid zijn om voor losse wedstrijden te betalen.
"Ik heb de deal gedaan. Ik heb de rechten voor Talpa gekocht", vertelt Woerts in gesprek met FCUpdate. De Conference League-wedstrijd van 20 augustus werd exclusief aangeboden via KIJK. Ajax won het duel in Zwitserland met 2-4, maar een deel van de betalende kijkers kon bij de aftrap niet direct naar de wedstrijd kijken.
KIJK besloot daarop het volledige aankoopbedrag terug te betalen aan iedereen die voor de wedstrijd had betaald. Woerts baalt van de problemen, maar vindt dat Talpa vervolgens juist heeft gehandeld. "Het had helaas een technisch issue. Maar goed, daar sta ik verder vanaf, want ik ben geen technicus. Maar ik denk dat Talpa het goed heeft opgelost om iedereen zijn 4,99 terug te betalen."
Volgens Woerts betekent de mislukte start van de uitzending allerminst dat het verdienmodel niet werkt. "Wat het aantoont, is dat pay-per-view een hele grote toekomst heeft in Nederland. Mensen zijn echt bereid om voor zo’n belangrijke wedstrijd te betalen. Dat het dan in de eerste tien minuten mis is gegaan, is te betreuren. Maar het heeft ons heel veel lessen geleerd over hoe je dingen moet aanpakken en dingen niet moet aanpakken."
"Ik denk dat Talpa heel genereus is geweest", doelt hij op het terugstorten van het volledige aankoopbedrag aan alle kijkers. "Nu doen we net alsof het een storing is geweest die nooit eerder is voorgekomen. Het gebeurt. Het is niet zo dat het een uniek incident is."
Woerts bestrijdt bovendien dat KIJK simpelweg niet genoeg capaciteit had voor de grote hoeveelheid Ajax-supporters die tegelijkertijd wilden kijken. "Nee, dat is niet het geval geweest. Ik weet niet alle technische details, maar het was natuurlijk uitermate goed voorbereid en uiteindelijk was er ook genoeg ruimte ingekocht. Je koopt die capaciteit gewoon in. Dus daar lag het niet aan. Het was meer een schakeling tussen verschillende diensten, denk ik."
Zelf hield Woerts zich alleen bezig met het binnenhalen van de uitzendrechten. "Ik heb een vast contract met Talpa. Als je tv-rechten moet kopen, dan doe ik dat."
De belangstelling voor het duel sterkt hem uiteindelijk vooral in zijn overtuiging dat er in Nederland een markt is voor losse betaalde voetbalwedstrijden. "Mensen zijn bereid om te betalen. Dat is de les die we geleerd hebben. De betaalbereidheid van de Nederlandse consument is er gewoon."
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